Een 22-jarige Amerikaanse man is afgelopen weekend op de luchthaven van Miami gearresteerd nadat hij het te bont had gemaakt op een binnenlandse vlucht vanuit Philadelphia. Maxwell Berry had twee stewardessen betast en een derde steward geslagen, waarna de vliegtuigbemanning zich genoodzaakt zag om de man met ducttape vast te zetten. Kijk mee in bovenstaande video.