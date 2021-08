VTM heeft de eerste namen voor de ‘reboot’ van het iconische muziek­programma Tien om te zien ­bekendgemaakt. Onder meer ­Clouseau, Niels Destadsbader en 2 Fabiola zullen er te zien zijn.

De special van Tien om te zien vindt plaats op woensdag 25 augustus. Behalve Clouseau, Niels Destadsbader en 2 Fabiola, zullen ook ­Bazart, Bart Kaëll, Mama’s Jasje, Get Ready!, Camille Dhont, Metejoor en Regi erbij zijn. Voor sommigen wordt het hun eerste ervaring met het muziekprogramma. Anne De Baetzelier en Willy Sommers nemen opnieuw de presentatie voor hun rekening.

Het idee voor de special van Tien om te zien ontstond nadat het ­terugblikprogramma Tien om te zien: de zomer van 199X op VTM soms meer dan een half miljoen kijkers had gehaald. 13 jaar na de laatste aflevering komt het programma daarom eenmalig terug. De locatie is niet langer Blankenberge, maar Middelkerke.

Door de coronamaatregelen kunnen er maar 5.000 toeschouwers bij zijn. Tickets zijn gratis, maar niet te koop. Ze zijn te winnen via vtm.be. Er is ook een geldig ­‘covid safe ticket’ nodig om de op­name te kunnen bijwonen. De ­affiche wordt nog verder aangevuld, de uitzenddatum wordt later bekend­gemaakt.