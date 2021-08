Rihanna is officieel (dollar)miljardaire

Het Amerikaanse zakenblad Forbes verblijdt ons naar jaarlijkse gewoonte met lijstjes van de rijkste mensen op aarde, in diverse categorieën. De komende dagen volgen vast nog ­acteurs, actrices en tech-tycoons, maar nu weten we al wie de rijkste zangeres op aarde is: Rihanna.

Rihanna is afgelopen jaar zelfs miljardaire geworden. Ze zag haar fortuin in een jaar tijd toenemen van 600 miljoen dollar tot 1,7 miljard dollar. Opvallend detail: ­Rihanna verwierf dat fortuin niet zozeer met haar muziek, maar met haar cosmeticalijn Fenty Beauty, die ze in 2017 startte onder de vleugels van luxebedrijf LVMH. Rihanna is voor de helft eigenaar van Fenty Beauty. In het eerste jaar bracht die reeks make-upproducten al ruim 550 miljoen dollar op. Nu is Fenty 2,8 miljard dollar waard.

Daar houdt het niet op. Rihanna is ook voor een derde eigenaar van een lingeriecollectie, Savage x Fenty: dat bedrijfje is intussen ook al 1 miljard dollar waard. In 2019 startte ze ook een kledinglijn, maar die liep niet zo lekker en werd inmiddels stopgezet. Het kan niet alle dagen kermis zijn.

Rihanna heeft al vijf jaar geen nieuwe muziek meer uitgebracht.