Dit hebt u vannacht gemist: een identiek podium als in Rio, Nafi Thiam komt op toerental en Noor Vidts blijft verbazen

De Olympische Spelen in Tokio leven bij ons vooral ’s nachts. Wat hebt u gemist?

Wat waren de hoogtepunten van vannacht?

Net geen wereldrecord, wel een olympisch record in het kogelstoten. Ryan Crouser was bij zijn laatste poging al zeker van een tweede olympische titel, maar deed er nog een schepje bovenop en zag zijn kogel landen op 23m30. Dat is amper 7 centimeter minder dan het wereldrecord, maar wel een olympisch record en de tweede beste prestatie ooit. Het podium - met zilver voor de Amerikaan Kovac en brons voor de Nieuw-Zeelander Wals - was bovendien exact hezelfde als in Rio.

Een spannende finale op de 110m horden, met een ietwat verrassende winnaar. Niet de grote favoriet Grant Holloway- de snelste man dit seizoen - maar wel de Jamaicaan Hansle Parchment veroverde het goud. Holloway leek lang op weg naar de olympische titel, maar verloor snelheid en op de laatste twee horden ging Parchment voorbij de Amerikaan om te eindigen in 13”04. Holloway finishte in 13”09 en pakte het zilver. Het werd een Jamaicaans-Amerikaans feestje, want Ronald Levy (13”10) legde beslag op het brons en de Amerikaan Devon Allen (13”14) werd vierde.

Hansle Parchment. Foto: REUTERS

Hoe verging het de Belgen?

Grote medaillehoop Nafi Thiam kon woensdag niet helemaal overtuigen. Ook al zag ze grote concurrente Katarina Johnson-Thompson geblesseerd uitvallen, het goud beloofde geen sinecure te worden. Thiam kon haar persoonlijke records niet evenaren en zag de sterke Nederlandse Anouk Vetter aan de leiding gaan de eerste dag van de zevenkamp.

Maar Thiam begon uitstekend aan dag 2. Ze opende dan wel met een nulsprong en vervolgens 6m47, maar bij haar derde poging vloog ze naar 6m60. Het beste resultaat van alle deelneemsters en 13 cm verder dan Vetter. Thiam liep zo in tot op vier punten van de Nederlandse. Ook in het speerwerpen verliep alles naar wens. Thiam plantte de speer 54m68 ver, een prima prestatie. Opvallend: Thiam doet het donderdag zonder coach Roger Lespagnard, die ‘om medische redenen’ ontbreekt.

Nafi Thiam. Foto: Belga

Voor de revelatie van woensdag - Noor Vidts - beloofde het een spannende dag te worden. In het ver zette ze haar sterke openingsdag alvast verder. Vidts opende met 6m25 en verbeterde zich elke keer om te eindigen met 6m32. Daarmee zette ze de vierde prestatie neer in het ver en bleef ze in de tussenstand op de derde plaats hangen.

In het speerwerpen zette ze vervolgens een vierde persoonlijk record op deze Spelen op de tabellen . Vidts gooide haar speer 41m81 ver, een mooi eindresultaat zit er zo nog steeds in. Al wil ze daar zelfs nog niet over dromen. ‘Gewoon snel lopen op de 800 meter’, lachte ze.

In het kajak kregen we een Belgisch onderonsje in de eerste halve finale op de K1 500m. Hermien Peters en Lize Broekx - ploegmaats in de K2 - werden ingedeeld in dezelfde reeks. Broekx startte goed, maar zakte al snel weer weg en eindigde uiteindelijk vijfde. Peters verging het beter. De Limburgse leek lang op de derde plek af te stevenen, maar dankzij een straffe eindspurt peddelde ze naar de verhoopte tweede plaats én een ticket voor de A-finale.

Hermien Peters. Foto: AFP

Daarin snelde Peters uiteindelijk naar een knappe zesde plek, nadat ze halfweg nog als derde peddelde. Lize Broekx werd uiteindelijk 21e na een vijfde plek in de C-finale.

Golfster Manon De Roey kende woensdag een wisselvallige openingsdag. Ze opende uitstekend en speelde lang onder par, maar naar het einde toe moest ze wat terrein prijsgeven en eindigde de Antwerpse met 71 slagen (par) op de 23e plek.

Op dag twee ging ze door op dat elan. Na 8 holes parkeert ze zich op een 33e stek, nog steeds met par.

Nog iets dat u gemist heeft?

Het schoonspringen en het skateboarden, steevast goed voor spectaculaire beelden. De Chinese Quan Hongchan zette alvast de beste prestatie neer in de kwalificaties van het schoonspringen, terwijl de Australiër Keegan Palmer goud veroverde bij de mannen in de park-categorie van het skateboarden.

Quan Hongchan. Foto: REUTERS

Dit staat er vandaag nog op het programma:

08u30: Baanwielrennen, Omnium mannen, scratch, Kenny De Ketele

12u: Hockey, finale mannen, België-Australië, Belgian Lions

12u25-12u41: 4x400 m vrouwen, reeksen, Belgian Cheetahs

13u00-13u14: 1500m mannen - halve finales, Ismael Debjani

14u20: Zevenkamp - 800 meter: Nafi Thiam, Noor Vidts

16u27: baanwielrennen, Omnium mannen, tempokoers, Kenny De Ketele

17u07: baanwielrennen, Omnium mannen, afvalling, Kenny De Ketele

17u55: baanwielrennen, Omnium mannen, puntenkoers, Kenny De Ketele