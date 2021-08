Nafi Thiam opnieuw aan de leiding, uitmuntende Vidts vijfde

Nafi Thiam gooide haar speer 54,68 m ver. Het was nagelbijtend afwachten tot de Nederlandse Anouk Vetter - na het verspringen aan de leiding in de zevenkamp - haar beurt had afgewerkt in de volgende reeks. Met nog één nummer te gaan, de 800 m, heeft Thiam haar leiderspositie herwonnen. Als ze die kan vasthouden, verlengt ze haar olympische titel.