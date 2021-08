Bosbrand bedreigt Griekse Olympia, bakermat Olympische Spelen

Een bosbrand in Griekenland bedreigt het antieke Olympia, de bakermat van de Olympische Spelen op het schiereiland Peleponnesos. Ook het nabijgelegen gelijknamige dorp loopt gevaar.

De Griekse burgerbescherming beval per sms de bewoners te vertrekken. In de historische ruïnes van Olympia, dat werelderfgoed is, wordt tegenwoordig de Olympische vlam aangestoken voor de spelen.

Foto: AP

Volgens de autoriteiten is een ‘verdedigingslinie’ gevormd rond de oude plek en het dorp. Ook het blussysteem van de antieke bezienswaardigheid is geactiveerd. Watersproeiers houden alles vochtig.

Foto: AFP

In 2007 kwamen in deze regio in de westelijke Peloponnesos tientallen mensen om door verwoestende branden. Delen van het historische Olympia raakten destijds zwaar beschadigd. Het eigen blussysteem werkte toen niet.

Ook andere regio’s van Griekenland gaan gebukt onder felle branden. Door de aanhoudende hittegolf is de natuur kurkdroog.