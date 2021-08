Europa koopt 200 miljoen dosissen van nieuw Novavax-vaccin

De Europese Commissie en het Amerikaans biotechnologiebedrijf Novavax hebben een akkoord bereikt: de EU zal 100 miljoen dosissen van het nieuwe vaccin aankopen, er is ook een optie voor nog een keer 100 miljoen dosissen. Dat melden commissievoorzitter Ursula Von Der Leyen en het bedrijf.

De EU sloot een zogenaamde advanced purchase agreement (APA) af met het bedrijf. Een APA geldt als een soort koopbelofte, incluis voorafbetaling. Op die manier financiert de EU een deel van de productie en ontwikkeling van de vaccins. Novavax is de zevende producent waarmee de Europese Commissie een deal sluit voor de levering van vaccins.

Voorlopig zal de EU 100 miljoen dosissen aanschaffen, er is een optie voor nog 100 miljoen dosissen extra. Het nieuwe vaccin is bedoeld ter aanvulling van de huidige vaccinatieportofolio van de EU. In een mededeling zegt Von Der Leyen dat het vaccin effectief is tegen varianten. ’Dit contract is een extra garantie ter bescherming van onze bevolking. Dit versterkt ons brede vaccinportfolio, in het voordeel van Europeanen en onze partners wereldwijd.’

De levering van de vaccins van Novavax worden nog dit jaar, maar ook in 2022 en 2023 verwacht. Het moet wel nog het fiat krijgen van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Het gaat om een ‘eiwit-gebaseerd vaccin’. Zulke vaccins zijn meestal goedkoper in productie dan de mRNA-tegenhangers van Pfizer en Moderna. Ook moet het minder koud bewaard worden.

‘In fase 3-studie met bijna 30.000 volwassenen in de VS en Mexico, toonde NVX-CoV2373 (het Novavax-vaccin, red.) 100 procent bescherming tegen matige en ernstige ziekte en 90,4 procent algehele werkzaamheid’, aldus het bedrijf. ‘In een Britse fase 3-studie met ongeveer 15.000 volwassenen, vertoonde NVX-CoV2373 een algehele werkzaamheid van 89,7 procent en meer dan 96 procent werkzaamheid tegen de oorspronkelijke stam van het virus.’

Wat met Sputnik V?

Of het agentschap het Russische vaccin Sputnik V zal toelaten, is volgens Commissievoorzitster Ursula von der Leyen onzeker. ‘Tot nu toe is de producent er niet in geslaagd voldoende valide informatie te verschaffen om de veiligheid aan te tonen’, zei de Duitse aan Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Volgens diezelfde producent is het Russische vaccin intussen wereldwijd al in 69 landen toegelaten. Binnen de Europese Unie is dat het geval in Hongarije en Slovakije, zonder groen licht van het EMA. Onlangs nog hoopte Rusland op een Europees fiat tegen de herfst. Het EMA test het vaccin al sinds maart. Het hangt van zijn oordeel af of de Europese Commissie in een volgende stap officieel het licht op groen zet om Sputnik V op de markt te brengen. Rusland heeft geen buitenlandse vaccins in eigen land toegelaten.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei dat medewerkers van het EMA in direct contact stonden met het Russische ministerie voor Gezondheid en Handel. ‘Volgens onze informatie zijn er geen bezwaren tegen het vaccin en zijn werkzaamheid’, stelde Lavrov in de krant ‘Komsomolskaja Pravda’.