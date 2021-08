Wanneer wordt de laatste prik gezet? Het einde is in zicht, maar er moeten nog wat knopen worden doorgehakt

In Vlaanderen heeft 70 procent van de bevolking een eerste prik tegen het coronavirus gekregen. Nog slechts 14.653 volwassen Vlamingen moeten een uitnodiging krijgen. Dat heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) dinsdag in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement gezegd. Opvallend: er zijn maar 86.000 vaccinweigeraars.

Wat de eerste prik betreft, is het einde van de vaccinatiecampagne in Vlaanderen al in zicht: volgens professor Jan De Maeseneer (UGent), lid van de Taskforce Vaccinatie en sprekend in eigen naam, moeten ...