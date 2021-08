Het verwachte afscheid: basketicoon Ann Wauters zet punt achter carrière

Ann Wauters (40) heeft na de nederlaag met Belgian Cats in de kwartfinales van de Olympische Spelen tegen Japan bevestigd dat ze een punt achter haar loopbaan zet. ‘Dit maakt mij heel emotioneel.’

‘Het is een prachtige rit geweest. Ik kan alleen maar dankbaar zijn dat ik hier op de Olympische Spelen aanwezig mocht zijn. Natuurlijk hadden wij op een ander einde gehoopt, maar zo wreed kan sport zijn’, vertelde Wauters.

De Belgian Cats verloren dinsdag na een thriller met 86-85 van gastland Japan. ‘Het is een grote ontgoocheling als je in de laatste seconde verliest’, verwees Wauters naar de gemiste korf van Kim Mestdagh, die de Cats de kwalificatie had opgeleverd. ‘Maar ik wil ook Japan feliciteren, voor hen is dit heel mooi.’

Ondanks de nipte nederlaag, probeerde de 40-jarige veterane, die speciaal voor de Spelen haar carrière met een jaar verlengde, te focussen op het positieve. ‘We gaan naar huis met heel wat mooie herinneringen. Misschien eindigt het sprookje niet zoals we hadden gehoopt, maar het blijft toch een knappe prestatie. Ik ben heel trots op deze ploeg, die mij heel wat mooie momenten heeft geschonken. Misschien had ik gehoopt op nog iets meer speelkansen, maar ik ben dankbaar dat ik deel mocht uitmaken van dit prachtig avontuur.’

Wauters kreeg tegen Japan door de wedstrijdomstandigheden geen laatste kans om zich te tonen. Bondscoach Philippe Mestdagh betreurt dat.

‘Ze heeft een fantastische carrière achter de rug. Jammer genoeg kon ik haar vandaag geen correct afscheid geven. Tegen Spanje of Frankrijk had ze nog eens op het terrein kunnen komen. Ze verdiende een groot applaus. Zonder haar zou het verhaal van het Belgische vrouwenbasket vandaag niet hetzelfde zijn.’

Icoon

Ze sluit haar carrière af met 130 selecties voor de Belgian Cats en was op vier Europese kampioenschappen van de partij: Griekenland 2003 (6de), Italië 2007 (7de), Tsjechië 2017 (brons) en Servië 2019 (5de). In 2018 werd ze met de Belgian Cats vierde op het WK (Tenerife) en in 2020 kwalificeerde ze zich op het Olympisch kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen.

Op clubniveau werd Wauters onder meer vijf keer uitgeroepen tot Europese Speelster van het Jaar en won ze viermaal de Euroleague, de belangrijkste Europese beker in het basketbal. Ze won bekers en titels in Amerika (WNBA), Rusland, Frankrijk, Spanje, Zuid-Korea en Turkije en is één van de grote Belgische sporticonen ooit.