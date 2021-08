Douane houdt ‘grootste actie ooit’ tegen illegale sigaretten

De douanediensten zijn woensdag binnengevallen op tien locaties waar vermoedelijk illegale sigaretten werden geproduceerd of opgeslagen. Volgens de douane gaat het om de grootste actie die ze ooit ondernam in de strijd tegen illegale sigaretten. Er vonden al zeker 30 arrestaties plaats. De verdachten zijn voornamelijk Oekraïeners, Bulgaren en Roemenen.

Oost-Europese bendes kiezen volgens de douane steeds vaker ons land uit om illegaal sigaretten te fabriceren en ze te laten lijken op sigaretten van bekende merken. De verklaring daarvoor zou liggen in een combinatie van factoren zoals de stijgende accijnstarieven op tabakswaren binnen de Europese Unie en een verbeterde beveiliging van de handel in originele merksigaretten. Door namaaksigaretten te verkopen, kunnen heel wat accijnzen worden ontdoken. De in ons land in beslag genomen sigaretten zijn traditioneel vooral bestemd voor de Franse en Britse markt.

Zeventien arrestaties in loods in Aartselaar

De invallen van woensdag kwamen tot stand na maanden voorbereidend onderzoek, onder meer in samenwerking met de Europese fraudedienst OLAF en Europol. 150 douaniers vielen met ondersteuning van lokale politiediensten binnen op tien adressen in Bree, Aartselaar, Tongeren, Eeklo, Drogenbos, Charleroi, Leuze-en-Hainaut en Frasnes-lez-Anvaing. Onder meer in Aartselaar werd in een loods nabij de A12 een grote productiesite opgerold waar ruwe tabak tot miljoenen afgewerkte sigaretten werd verwerkt. Daar vonden ook zeventien van de arrestaties plaats. De verdachten woonden tijdens de productie klaarblijkelijk ook in de loods.

Foto: Dirk Kerstens

Zelfde product, verschillende labels

Ook in Tongeren, Eeklo en Frasnes-lez-Anvaing werd telkens een productiesite gevonden. ‘De tabak wordt hier in machines gedroogd, fijn gedrukt en in de papieren verpakking aangebracht’, zegt Kristiaan Vanderwaeren, administrateur-generaal van de douane.

‘Vervolgens wordt de filter eraan gekoppeld en wordt het finaal product verpakt, waarna het kan worden verscheept naar de markt. Men maakt verschillende merken na, maar het is steeds hetzelfde product, enkel met een ander label.’

Heel slechte kwaliteit

Vanderwaeren wijst erop dat illegale sigaretten niet alleen problematisch zijn omwille van het ontduiken van accijnzen. ‘Het is een fiscaal probleem, maar ook een gezondheidsprobleem’, zegt hij. ‘De kwaliteit van de tabak is heel slecht, mogelijk met zware metalen erin, en de filter is niet van goede kwaliteit. Zulke sigaretten zijn heel goedkoop, maar heel slecht voor de gezondheid. Koop ze dus als consument niet.’

Foto: Dirk Kerstens

De douane stelt dat illegale sigaretten onder meer online worden verkocht - wat op zich al verboden is in België - en ook kunnen worden herkend aan de veel lagere prijs waaraan ze worden aangeboden.

De opgepakte verdachten zullen worden verhoord en allicht voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Intussen loopt het onderzoek verder, ook internationaal. ‘Voor het internationale onderzoek doen we beroep op onder meer douaniers in Polen, maar ook op OLAF en Europol om in de Oost-Europese landen waar de bendes vandaan komen het onderzoek verder te voeren’, zegt Vanderwaeren.