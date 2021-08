Terwijl brandweerploegen doorgaan met hun strijd tegen de bosbranden die de zuidkust van Turkije teisteren, krijgt de regering van president Erdogan steeds meer kritiek over haar gebrekkige voorbereiding op de ramp.

Acht mensen, onder wie twee brandweerlieden, zijn omgekomen bij de bosbranden die sinds vorige week grote delen van de kust aan de Turkse Middellandse Zee hebben geteisterd en grote delen van dennenbos en landbouwgrond hebben verwoest. Hoewel 137 branden in meer dan dertig provincies zijn geblust, branden er nog minstens vijf en moeten meer dan 10.000 mensen terugkeren naar beschadigde huizen, resorts en hotels die midden in het toeristenseizoen zijn geëvacueerd.

Muhammet Tokat, de burgemeester van de Egeïsche kuststad Milas, zei dinsdagnacht dat hij zich zorgen maakte over een ongecontroleerde brand die de plaatselijke thermische centrale bedreigt. Tokat plaatste een steeds dringender wordende reeks tweets waarin te zien is hoe de vlammen zich verspreiden over een heuvel in de vermoedelijke richting van de centrale.

Tokat is lid van CHP, de grootste oppositiepartij van Turkije, en een van de steeds luidere stemmen die kritiek hebben op de reactie van de regering van president Recep Tayyip Erdogan (AKP) op de ramp. ‘Het was duidelijk dat dit zou gebeuren’, twitterde hij toen het vuur de centrale naderde. ‘Ik ga huilen van woede.’

Ook in Griekenland, Spanje en Italië zijn bosbranden uitgebroken, doordat de warme lucht uit Noord-Afrika de temperatuur opdrijft tot meer dan 40 graden. In Turkije, waar de branden 95.000 hectare bos in beslag hebben genomen, krijgt de Turkse overheid te maken met beschuldigingen van onvoorbereidheid, nadat de minister van Landbouw en Bos had toegegeven dat het land geen bruikbare blushelikopters heeft. In de plaats daarvan zou het geld geïnvesteerd zijn geweest in bouwprojecten en privéwagens.

Theezakjes

Afgelopen weekend bracht president Erdogan een bezoek aan de getroffen regio Marmaris. Zijn bezoek leidde tot verbijstering, omdat hij na zijn toespraak pakjes Turkse thee begon te gooien naar het publiek (zie video bovenaan). Daarna zouden ook enkele busjes van zijn partij rondgereden hebben om thee uit te delen. ‘Een gebrek aan empathie’ en ‘het doet denken aan Trump die keukenpapier naar de menigte gooide na de orkaan’, klinkt het op sociale media.

Alsof de theestunt van Erdogan niet genoeg woede had opgewekt, zei een plaatselijke AKP-policitus dat ‘de leningsvoorwaarden voor de wederopbouw zo genereus zouden zijn dat zij van wie de huizen niet zijn afgebrand, zullen wensen dat het hen ook was overkomen.’

Terroristische aanslag?

De regering wil de storm aan kritiek in bedwang houden met misleidende berichtgeving. De eerste paar dagen van de bosbranden beweerden staatsmedia dat de branden werden aangestoken door kinderen, of door een subgroep van de terroristische beweging PKK. De Turkse mediawaakhond, die banden heeft met de regering, waarschuwde televisiekanalen dat de liveverslaggeving van de bosbranden bestraft kan worden, omdat ‘die het volk demoraliseert’.

‘We moeten ons land onmiddellijk beginnen voor te bereiden op nieuwe rampen’ zegt Kemal Kiliclaroglu, leider van oppositiepartij CHP. ‘Ons land bevindt zich midden in een klimaat- en watercrisis.’