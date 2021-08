Mogelijke ontsnapping uit Gentse gevangenis: buurt afgezet en doorzocht

Een gevangene van de Gentse gevangenis is woensdag mogelijk ontsnapt. De buurt rond de Nieuwewandeling is afgezet. Ook een helikopter vliegt boven het gebied. Dat bevestigt de Gentse politie.

‘Er is sprake van een mogelijke ontsnapping, maar we zijn niet honderd procent zeker’, zegt politiewoordvoerder Bart De Cocker. ‘Rond de Nieuwewandeling is een perimeter ingesteld. In de gevangenis is een sweeping bezig om na te gaan of de persoon zich daar niet bevindt en om de identiteit te bepalen van de persoon om wie het gaat.’

Het is nog niet duidelijk wie de ontsnapte gevangene is, maar zou gaan om één persoon.

Dit bericht wordt aangevuld.