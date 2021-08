Louis Van Gaal begint aan zijn derde termijn als bondscoach van Nederland

Louis van Gaal (69) is officieel benoemd als de nieuwe bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg. Dat heeft de Nederlandse voetbalbond (KNVB) woensdag bevestigd.

Samen met zijn eveneens nieuwe technische staf, die bestaat uit Danny Blind (assistent), Henk Fraser (assistent) en Frans Hoek (keeperstrainer), gaat Louis Van Gaal per direct aan de slag voor Oranje. Woensdag is het viertal met de KNVB een samenwerking overeengekomen tot en met het WK in 2022.

Van Gaal stond na het mislukte EK van Oranje bovenaan het lijstje van de KNVB om de vertrokken Frank de Boer op te volgen. Directeur topsport Nico-Jan Hoogma van de nationale voetbalbond vertelde dat hij op zoek was naar een ‘echte baas en leider’. Samen met directeur betaald voetbal Eric Gudde ging hij op bezoek bij Van Gaal in zijn tweede huis in Portugal. Tijdens dat gesprek werd al snel duidelijk dat Van Gaal onder voorwaarden terug wilde keren bij Oranje. Nu is de overeenkomst officieel.

Van Gaal slaagde er als bondscoach niet in om het Nederlands elftal naar het WK van 2002 in Zuid-Korea en Portugal te loodsen, maar onder zijn leiding werden onze noorderburen wel derde op het WK van 2014 in Brazilië. Van Gaal was vorig jaar beschikbaar om de naar FC Barcelona vertrokken Ronald Koeman bij het Nederlands elftal op te volgen. De KNVB zocht geen contact met hem en koos uiteindelijk voor De Boer.

Van Gaal werd in 2016 ontslagen als hoofdtrainer van Manchester United. Sindsdien genoot hij naar eigen zeggen van zijn pensioen.