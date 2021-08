New York eerste Amerikaanse stad met vaccinatiebewijs voor restaurants en sportscholen

New York City wordt de eerste grote stad in de Verenigde Staten waar een corona-vaccinatiebewijs verplicht wordt voor klanten en personeel in restaurants, sportscholen en andere bedrijven met activiteiten die binnen plaatsvinden. De nieuwe maatregel gaat 13 september in.

Dat heeft burgemeester Bill de Blasio dinsdag bekendgemaakt. Hij wil daarmee het aantal vaccinaties in zijn stad opkrikken.

De richtlijn toont gelijkenissen met eerdere beslissingen in Frankrijk en Italië, maar zou een unicum zijn in de Verenigde Staten. Het programma start volgens de krant New York Times later deze maand. De echte handhaving volgt vanaf halfweg september, wanneer de schoolpoorten normaal gezien weer opengaan en een pak meer mensen terugkeren naar kantoor in Manhattan.

Pasje

Als deel van het plan voert New York City een pasje in met de naam ‘Key to NYC Pass’. Dat geldt dan als bewijs van een volledige vaccinatie voor personeel en bezoekers van restaurants, fitnesscentra en optredens. Er is geen mogelijkheid om met een negatieve test zo’n pasje te krijgen.

Burgemeester de Blasio kijkt niet op een inspanning om meer New Yorkers ingeënt te krijgen, en zo een derde golf in te perken. Hij eist dat stadspersoneel zich laat vaccineren of een wekelijkse coronatest ondergaat, en hij heeft een premie van 100 dollar aangeboden voor wie een spuit met het vaccin in de arm laat zetten. Zowat 66 procent van de volwassen bevolking in de stad is volledig gevaccineerd, maar in bepaalde delen van New York ligt dat cijfer lager.

Mondmaskers

De burgervader is geen voorstander van het verplicht dragen van een mondmasker binnenskamers. Dat is in andere grote steden wel het geval, zoals Los Angeles County, San Francisco en Washington. Maandag moedigde hij de New Yorkers wel aan binnen een masker te dragen.

Sociale mediabedrijven zoals Google en Facebook hebben eerder al laten weten dat alle Amerikaanse werknemers gevaccineerd moeten zijn als ze naar kantoor willen komen.