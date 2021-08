Belgian Cats gaan rusten met kleine voorsprong in kwartfinale tegen Japan

De Belgische basketbalvrouwen moeten voorbij Japan als ze zich willen kwalificeren voor de halve finale op de Olympische Spelen. In aanloop naar de Spelen klopten de Japanners België nog met 84-76.

Na het eerste kwart moesten de Cats achtervolgen: 19-16 voor Japan. Het eerste kwart verliep wel gelijkopgaand. Meesseman kon enkele keren scoren, net als Kim Mestdagh. De Japanse driepunters vielen aanvankelijk niet, maar na eentje van Takada kwam de thuisploeg 15-13 voor. De rebounds van de Cats gingen wel goed. De Cats hielden het tempo hoog. Na een 17-13 voor Japan nam bondscoach Philip Mestdagh een eerste time-out. Dat resulteerde in een driepunter van Hanne Mestdagh, ondanks stevige Japanse defensie. Uiteindelijk won Japan het eerste kwart met 19-16.

In het tweede kwart waren het de Japanse vrouwen die het best begonnen. De Cats kwamen moeilijk in hun ritme. Meesseman was lastig in positie te brengen. De Cats kwamen zelfs 30-18 achter, maar rechtten dan de rug. Ze keerden terug tot 30-28, na een driepunter van Jana Raman. De Japanse bondscoach besliste daarop een time-out in te lassen. Maar dat bracht niet veel zoden aan de dijk voor de Japanners. Kim Mestdagh gooide een driepunter binnen en zette de Cats zo op voorsprong. 35-37. De Belgische basketvrouwen mochten uiteindelijk gaan rusten met een kleine voorsprong: 41-42.

Als een sneltrein begonnen de Cats aan het derde kwart. Ze liepen meteen acht punten uit. Het signaal voor de Japanners om een time-out in te roepen.

De Cats startten met hun basiself: Julie Allemand, Kim Mestdagh, Antonia Delaere, Emma Meesseman en Kyara Linskens. Meesseman was de beste speelster op het toernooi in de groepsfase. Zij wil de Cats vandaag tegen Japan naar de laatste vier loodsen.

Als de Cats winnen van Japan, komen ze in de halve finale Frankrijk of Spanje tegen. Eerder op de dag plaatsten Servië en de Verenigde Staten zich al voor de halve finales.