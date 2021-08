Wit-Russische sprintster op het vliegtuig naar Wenen

Sprintster Kristsina Tsimanovskaja, die na kritiek op de Wit-Russische trainers de Spelen moest verlaten, heeft vanmorgen Japan verlaten. Ze kreeg een humanitair visum van Polen, maar veranderde volgens BBC op het laatste moment van bestemming.

De 24-jarige atlete vreest voor haar veiligheid in haar thuisland sinds ze gedwongen werd haar koffers te pakken en onder escorte naar de luchthaven te trekken na commentaar op het Wit-Russische olympische comité en de trainers.

‘Mentaal onstabiele landverrader’

Haar man vluchtte intussen vanuit Wit-Rusland naar Oekraïne. Hij verklaarde dat het koppel zich niet bezighield met politiek. Tsimanovskaja bevestigde dat aan BBC: ‘Ik hou van mijn land en heb het niet verraden. Dit gaat om de fouten die gemaakt zijn door onze olympische leiders hier.’ Beiden willen graag terug naar Wit-Rusland, van zodra dat veilig kan.

Foto: AP

Wit-Rusland haalde Tsimanovskaja van het team omwille van haar ‘emotionele en psychologische toestand, vastgesteld door een dokter’. In Wit-Russische media wordt ze afgeschilderd als een mentaal onstabiele landverrader. Zelf ontkent Tsimanovskaja te lijden aan mentale problemen of gesprekken met dokters te hebben gehad in het olympisch dorp.

IOC onderzoekt gedwongen vertrek

Intussen startte het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een onderzoek naar de gedwongen terugkeer van Tsimanovskaja. Het vroeg Wit-Ruslands nationale olympisch comité om ten laatste dinsdagavond een rapport rond het incident in te dienen.

‘We moeten de feiten eerst volledig in kaart brengen, en dat kan even duren’, zei Mark Adams, de woordvoerder van het IOC. ‘In de tussentijd is de veiligheid van de atleet onze voornaamste bezorgdheid.’ In de sportwereld is veel kritiek op de manier van werken van het olympisch comité van Wit-Rusland.

Polen reikt humanitair visum uit

Tsimanovskaja zou naar luchthaven Haneda zijn geëscorteerd door leden van de Wit-Russische delegatie. Daar weigerde de atlete op het vliegtuig te stappen en riep ze de hulp in van de politie en het IOC. Ze kreeg in de Poolse ambassade in Tokio om humanitaire redenen een visum. Ook andere landen hadden aangeboden de atlete te helpen.

De atlete kwam onder vuur te liggen na kritiek op ‘incompetente en nalatige coaches’. Die hadden haar zonder haar medeweten ingeschreven voor de 4 x 400 m, een nummer dat ze nog nooit had gelopen. Daar moest ze landgenotes vervangen die niet mochten deel­nemen omdat ze niet de nodige ­dopingtests hadden afgelegd.

• De nv Loekasjenko controleert Wit-Rusland volledig

Het incident toont net als zovele andere dat het Wit-Russische regime van president Loekasjenko geen kritiek verdraagt, zelfs indien er amper politiek aan te pas komt.

• Wit-Russische opposant opgehangen teruggevonden in Oekraïne

Vitali Sjisjov, een opposant van het Wit-Russische regime die naar Oekraïne gevlucht was, werd gisteren nog dood aangetroffen in een park in Kiev, opgehangen aan een boom. De dissidente blogger Roman Protasjevitsj werd in mei nog gearresteerd nadat zijn vliegtuig gedwongen landde in Minsk.