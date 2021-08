De Amerikaanse president Joe Biden heeft de gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo, dinsdag opgeroepen af te treden nadat uit onderzoek is gebleken dat Cuomo jarenlang vrouwen seksueel heeft lastiggevallen. Cuomo ontkent de beschuldigingen en zegt niet op te stappen.

Biden had al eerder gezegd dat Cuomo zou moeten vertrekken als de aantijgingen waar bleken te zijn. Ook verschillende kopstukken van de Democratische Partij van Biden hebben hun partijgenoot Cuomo al opgeroepen zijn functie neer te leggen. Onder hen is Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van het parlement en ook de Democratische gouverneurs van de staten Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania en New Jersey willen dat hun partijgenoot Cuomo opstapt. Het Witte Huis bestempelde de conclusies van het onderzoek eerder als ‘weerzinwekkend’.

Dinsdag presenteerde de justitieminister van de staat New York, Letitia James, een onderzoek waaruit blijkt dat Cuomo elf vrouwen seksueel geïntimideerd zou hebben. De slachtoffers zijn vooral oud-medewerkers van de gouverneur. Ze beschuldigen hem ervan hen betast te hebben en van andere ongewenste intimiteiten.

Wangedrag

In een videoverklaring heeft Cuomo duidelijk gemaakt dat hij niet van plan is af te treden. Bovendien ontkent hij dat hij ongepast heeft gehandeld. De 63-jarige Cuomo werd er vorig jaar door twee voormalige assistenten van beschuldigd dat hij hen seksueel lastig gevallen zou hebben op het werk. Verschillende andere vrouwen kwamen vervolgens naar voren met beschuldigingen van wangedrag, wat aanleiding gaf tot James‘ vijf maanden durende onderzoek.

Cuomo is sinds 2011 gouverneur van New York en zit daarmee in zijn derde termijn. De bevindingen uit het rapport noemt hij ‘onnauwkeurig en oneerlijk’. Hij zei dat de aanklagers zijn woorden, gebaren en gedrag verkeerd hebben geïnterpreteerd en beweert dat zijn gedrag altijd bedoeld was om warmte over te brengen aan de vrouwen.

Afzetten

Als Cuomo weigert te vertrekken, kan het parlement van New York proberen hem af te zetten. Democraten in die New York State Assembly hielden dinsdag achter gesloten deuren een spoedbijeenkomst. Ze bespraken toen volgens bronnen van The New York Times of ze alleen op basis van het rapport over seksueel wangedrag al een afzettingsprocedure in gang moeten zetten. Daar zou veel steun voor zijn geweest.

Als de gouverneur wel aftreedt, wordt hij vervangen door luitenant-gouverneur Kathleen C. Hochul. Dan wordt de staat voor het eerst bestuurd door een vrouw.