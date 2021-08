DaBaby verontschuldigt zich voor homofobe uitspraken

De Amerikaanse rapper DaBaby (29) heeft zich op Instagram verontschuldigd voor zijn uitlatingen over homoseksuelen op het Rolling Loud Festival in ­Miami. Die uitspraken hadden ertoe geleid dat het muziek­festival Lollapalooza hem van de affiche haalde, waarna ook de ­organisa­toren van het Governor’s Ball in New York, het Day N Vegas-festival in Las ­Vegas, het Can’t Wait: Live!-benefietconcert in Philadelphia en het Britse Parklife-festival in Manchester de rapper van hun line-up schrapten.

‘Ik wil mijn excuses aanbieden aan de lgbti-gemeenschap voor mijn kwetsende opmerkingen’, schrijft hij nu op Instagram. ‘Ik verontschuldig me nogmaals voor mijn verkeerd geïnformeerde ­opmerkingen over hiv/aids en ik weet dat voorlichting hierover ­belangrijk is.’

Het waren dan ook onthutsende dingen die de rapper gezegd had in Miami. Zo had hij aan iedereen in het publiek gevraagd om het licht van hun smartphone omhoog te steken, ‘behalve homo’s die seks hebben op parkings en mensen die lijden aan aids en hiv’. Hij noemde aids ook foutief ‘een ziekte waaraan je binnen de twee tot drie weken sterft’.