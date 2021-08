Alle wilde bomen en struiken die al eeuwenlang ons landschap mee bepalen zijn sinds kort gebundeld in een atlas. Samen met enkele auteurs van die atlas stippelde De Standaard vijf fietsroutes uit langs interessant groen erfgoed. Eén in elke provincie.

De Atlas wilde bomen en struiken is een vuistdik naslagwerk waaraan 25 jaar gewerkt is. De auteurs aan Vlaamse kant – Arnout Zwaenepoel, Eric Cosyns en Bart Opstaele – inventariseerden bomen en struiken op liefst 7.000 plaatsen. Behalve ­individuele bomen of struiken gaat het ook om groepjes, hagen of houtkanten. ‘Deze wilde bomen en struiken bepalen mee de identiteit en de herkenbaarheid van ons landschap’, zei Cosyns eerder aan onze krant.

Op vraag van De Standaard gingen de drie Vlaamse specialisten op pad om in elke Vlaamse provincie een fietsroute uit te stippelen langs etalagelindes, fladderiepen en andere interessante bomen en struiken.

Dergelijk erfgoed komt altijd met een verhaal. En dat is er ook voor wie geen fietsbenen heeft. Wie op de kaartjes hieronder op het bladicoontje klikt, krijgt uitleg van de auteurs en een foto van de plek in kwestie.

Allez, en route!

Op elk kaartje ziet u een lus van enkele tientallen kilometers langs het Vlaamse fietsknooppuntennetwerk. U vindt er ook telkens een link naar die route op Knooppunter.com, waar u de route kunt afdrukken of naar uw gps-toestel kunt sturen. Belangrijk detail: niet elk interessant groen punt ligt op de uitgestippelde route. Soms zal u even moeten afwijken om er naar op zoek te gaan.

Klik op een provincie voor onze route:

De route in de Antwerpsen Kempen is een stevige tocht van 68 kilometer langs konijnen- en kabouterbergen en eeuwenoude bossen die al sinds 1320 op kaarten staan vermeld. Bekijk deze route op Knooppunter ›

De Limburgse route start in Kerkom en maakt een lus van 43 kilometer. Om de fladderiepen in het Hornebos te zien, moet u ter hoogte van Rukkelingen-Loon wel even een zijsprongetje naar het zuiden maken. Bekijk deze route op Knooppunter ›

In Oost-Vlaanderen wacht een route van 49 kilometer in de Dendervallei en door het centrum van Geraardsbergen. Ook zonder de befaamde Muur is dit een kuitenbijter. Gelukkig kunt u geregeld van het pad afwijken om even uit te rusten in holle wegen en bij bittere wilgen en knot-zomereiken. Bekijk deze route op Knooppunter ›

Zevenveertig Brabantse kilometers brengen u van Bertem langs Overijse tot vlak over de taalgrens en weer terug. Tussen Rotselaar en Otterburg loont het wellicht de moeite om van het fietsknooppuntennetwerk af te wijken en op zoek te gaan naar de holle wegen met wilde rozen en wilde kardinaalsmutsen. Bekijk deze route op Knooppunter ›

Een tocht van 36 kilometer in het Brugse Ommeland brengt u langs de dikste zomerlinde van Vlaanderen, een knoteik met de bijnaam ‘De Olifant’ en ander eeuwenoud groen. Ook op de Brugse vesten zijn er veel verhalen te vertellen over de meterslange lindenrijen. Bekijk deze route op Knooppunter ›