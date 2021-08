Elke dag ruim 38 covid-patiënten opgenomen in het ziekenhuis

De voorbije zeven dagen steeg het gemiddeld aantal covid-patiënten dat werd opgenomen in het ziekenhuis met net geen 30 procent. Ook de andere cijfers stijgen opnieuw.

In de afgelopen week, tussen 28 juli en 3 augustus, zijn in ons land elke dag gemiddeld 38,4 covid-patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er 29 procent meer dan een week eerder.

Er liggen nu 367 patiënten in de ziekenhuizen, van wie 93 op de intensieve zorg. Dat blijkt woensdag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 25 en 31 juli werden elke dag gemiddeld 1.562 nieuwe besmettingen geregistreerd, een stijging met 5 procent. Meer dan 1,13 miljoen mensen hebben nu al positief getest. Er werden tussen 25 en 31 juli ongeveer 54.200 tests uitgevoerd, 13 procent minder dan de zeven dagen ervoor.

De positiviteitsgraad bedraagt nu 3,2 procent (+0,5 procent). Het reproductiegetal steeg tot 1,17. Als dat hoger ligt dan 1 wil dat zeggen dat de epidemie aan kracht wint.

In dezelfde periode stierven elke dag gemiddeld 3 mensen (+50 procent). In totaal kwamen 25.251 mensen om het leven door de gevolgen van een vastgestelde covid-besmetting.

Door een gebrekkige overdracht van gegevens zijn de meest recente vaccinatiecijfers niet bekend.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.