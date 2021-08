Opnieuw kans op intense buien met onweer

Woensdag blijft het onstabiel met de in namiddag (onweerachtige) buien. Ook de komende dagen beloven weinig beterschap, meldt het KMI.

In de ochtend wisselen, na het optrekken van het plaatselijke ochtendgrijs, wolken en opklaringen elkaar af, maar het blijft overwegend droog op de meeste plaatsen. In de Ardennen echter kan er al een plaatselijke bui vallen. Rond de middag bollen de stapelwolken verder op, waarbij er opnieuw intense buien kunnen voorkomen, plaatselijk onweerachtig. De maxima lopen op van 16 in de Hoge Venen tot 21 graden in de Kempen bij een meestal zwakke veranderlijke wind.

Woensdagavond wordt het wisselend tot zwaarbewolkt waarbij er nog enkele (onweerachtige) buien kunnen vallen. Tijdens de volgende nacht neemt de kans op een bui sterk af, maar neemt de kans op vorming van nevel of lokale mistbanken toe. De minima liggen tussen 9 en 13 graden. De wind waait zwak en is veranderlijk.

Donderdag wordt het, na optrekken van het ochtendgrijs, wisselend bewolkt. Vooral na de middag vallen er enkele buien, de meeste in het oosten van het land. Elders blijft het op veel plaatsen droog. De maxima schommelen van 18 graden in de Hoge Venen en 22 graden in de Kempen. De wind wakkert in de loop van de dag aan en wordt matig uit het zuidwesten.

Vrijdag wordt het eerst zwaarbewolkt met af en toe lichte regen, gevolgd door enkele buien. In de loop van de namiddag wordt het in het westen droog met opklaringen. Het wordt fris met maxima rond 20 graden in het centrum. De zuidwestelijke wind waait matig, en in het westen van het land zelfs vrij krachtig.

Zaterdag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met enkele buien, vooral ten zuiden van Samber en Maas. De maxima liggen rond 20 graden. De wind waait meestal matig uit zuidwestelijke sector.

Ook zondag wordt het wisselvallig met geregeld buien die intens en onweerachtig kunnen zijn. Het is nog steeds fris met maxima van amper 19. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.