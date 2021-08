Dit hebt u vannacht gemist: opnieuw een wereldrecord, drama voor Van der Plaetsen en een sterke start van Nafi Thiam

De Olympische Spelen in Tokio leven bij ons vooral ’s nachts. Wat hebt u gemist?

Wat waren de hoogtepunten van vannacht?

Een derde wereldrecord in het atletiek op deze Spelen. Net als bij de mannen moest ook bij de vrouwen het record op de 400m horden eraan geloven. De Amerikaanse Sydney McLaughlin knalde naar 51”46, een verbetering met een halve seconde. Haar landgenote Dalilah Muhammad werd tweede in 51”58, eveneens onder het vorige wereldrecord. De Nederlandse Femke Bol liep in een Europees record (52”06) naar een bronzen plak.

Hoe verging het de Belgen?

Wisselend succes voor onze landgenoten. Het slechtste nieuws kwam van tienkamper Thomas Van der Plaetsen. Die startte goed met een 11”05 op de 100m, amper één honderdste boven zijn persoonlijke beste tijd. Maar bij het verspringen liep het meteen mis. Van der Plaetsen liep aan voor zijn eerste poging, maar sprong aanvankelijk niet en tastte naar de hamstrings. Onze landgenoot sprong vervolgens alsnog, maar dat liep volledig fout. Hij leek uit te glijden bij zijn afsprong en landde op zijn buik in de zandbak. Daar bleef hij liggen, vervolgens rolde hij er uit om met een rolstoel afgevoerd te worden. Einde Spelen.

Foto: REUTERS

Noor Vidts begon als een speer aan haar zevenkamp. Met een tijd van 13”17 verpulverde ze haar persoonlijk record op de 100m horden en won ze haar reeks, het was de 5e tijd van alle deelneemsters.

Ook Nafi Thiam kende een degelijke start op de zevenkamp. Met een tijd van 13”54 zette ze een seizoensbeste neer op de 100m horden, in het hoogspringen maakte ze vervolgens meteen een klein verschil. Grote concurrente Johnson-Thompson bleef steken op 1m86, Thiam ging vlot over 1m92. Daardoor gaat de uittredend olympisch kampioene naar een voorlopige leidersplaats in de zevenkamp, met 2176 punten. Dat zijn er 19 meer dan de Amerikaanse Erica Bougard en 38 meer dan de Britse Katarina Johnson-Thompson. Noor Vidts kampeert na twee disciplines op een knappe vierde plaats met 2115 punten.

Foto: REUTERS

Kajakster Hermien Peters kende een uitstekende start van de dag. Zij won vrij vlot haar reeks in K1 500m. Met de beste tijd van alle deelnemers stootte ze uiteraard rechtstreeks door naar de halve finale.

Lize Broekx verging het aanvankelijk minder goed, zij eindigde laatste in haar reeks en moest naar de herkansingen. Daar herpakte ze zich wel en werd ze nipt tweede na een nek-aan-nekrace met de Russische Chernigovskaya. Met een tijd van 1’49”336 plaatste Broekx zich alsnog voor de halve finales.

Nog iets dat u gemist heeft?

De amper 13-jarige Sky Brown heeft brons veroverd in het skateboarden, bij haar debuut op de Olympische Spelen. De jongste Britse olympiër ooit maakte indruk met haar runs, maar kwam ook een keertje ten val. Desondanks legde ze beslag op de derde plek.

Foto: REUTERS

Het goud was voor de Japanse Sakura Yosozumi (19).

Dit staat er vandaag nog op het programma:

10u20: Basketbal vrouwen, kwartfinale: Belgian Cats-Japan

12u: Ruitersport, jumping, finales individueel: Niels Bruynseels, Grégory Wathelet en Jerôme Guery

12u05: Atletiek, zevenkamp vrouwen, kogelstoten: Noor Vidts en Nafi Thiam

12u12: Atletiek, 1.500m vrouwen, halve finale: Elise Vanderelst

13u30/13u38: Atletiek, zevenkamp vrouwen, 200 meter: Noor Vidts en Nafi Thiam