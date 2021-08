Nafi Thiam neemt leiding over met zege in hoogspringen, Noord Vidts knap vierde

Titelverdedigster Nafi Thiam staat woensdag na afloop van het hoogspringen aan de leiding in de zevenkamp op de Olympische Spelen van Tokio.

In haar favoriete onderdeel, het tweede in deze zevenkamp, veegde de regerende olympische kampioene de vloer aan met de tegenstand. Thiam freewheelde zonder één misser naar 1m92, vervolgens liep het drie keer fout op 1m95. Haar persoonlijk record staat op 2m02 (Talence 2019) en dus had ze waarschijnlijk op nog net iets meer gehoopt, om de voorsprong op de concurrentes nog wat te vergroten.

Noor Vidts sprong slechts 1 cm onder haar persoonlijk record. Foto: Belga

Haar sprong leverde 1.132 punten op, met een totaal van 2.176 na twee disciplines heeft ze een voorsprong van 19 punten op de Amerikaanse Erica Bougard. De Britse Katarina Johnson-Thompson, Thiams belangrijkste uitdager voor goud, werd met een derde plaats in het hoogspringen ook de nummer drie in de tussenstand, op 38 punten van onze landgenote.

Voorlopig vierde plaats voor uitstekende Noor Vidts

Noor Vidts presteerde uitstekend in de B-groep en bleef met 1m83 slechts één centimeter onder haar persoonlijk record. Het leverde haar in de groep een gedeelde eerste plaats en 1.016 punten op, een vierde plaats in de eindstand van het hoogspringen en met 2.115 punten ook een vierde stek in de tussenstand.

Foto: AP

Eerder op de dag opende Nafissatou Thiam haar zevenkamp met een vijftiende plaats in de 100 meter horden. Noor Vidts werd knap vijfde in de openingsproef. De 26-jarige Thiam kwam in de eerste reeks in 13.54, twee tienden boven haar persoonlijk record, als derde over de streep, wat haar 1.044 punten opleverde. De Britse Katarina Johnson-Thompson, haar belangrijkste uitdager voor goud, was met 13.27 de snelste en nam meteen een voorsprong van 40 punten op Thiam.

Nog vijf onderdelen te gaan

Noor Vidts, met een zilveren medaille na Thiam op de Europese indoorkampioenschappen de revelatie van vorige winter, won even later de tweede reeks in een pijlsnelle 13.17, een verbetering van haar persoonlijk record, dat ze in juni dit jaar in het Spaanse Arona op 13.41 had gezet. Het leverde haar 1.099 punten op. Voor de snelste tijd was het wachten tot de derde reeks, waarin de Amerikaanse Kendell Williams 12.97 liet noteren, waarmee ze afsloot met 1.129 punten.

Foto: Belga

Titelverdedigster Thiam en Vidts werken woensdag in het avondprogramma nog twee onderdelen af: het kogelstoten en de 200 meter. Donderdag volgen het verspringen, het speerwerpen en de afsluitende 800 meter.

Sportgeschiedenis in de maak

Thiam lijkt in Tokio een certitude voor een medaille maar alles minder dan goud zal toch een teleurstelling zijn voor de Naamse, zeker omdat haar grootste concurrente en regerend wereldkampioene Katarina Johnson-Thompson een erg verstoorde voorbereiding kende door een achillespeesblessure.

Foto: Belga

Donderdag omstreeks 14u30 Belgische tijd weet Thiam of ze vijf jaar na Rio een tweede olympische titel op haar erelijst mag schrijven. Daarmee zou ze sportgeschiedenis schrijven, want nooit eerder kon een Belg zijn olympische titel verlengen.

Op haar erelijst staan ook nog een wereldtitel (Londen 2017), een Europese titel (Berlijn 2018) en twee Europese indoortitels (Belgrado 2017 en Torun 2021). Haar persoonlijk en Belgisch record op de zevenkamp staat sinds de meeting van 2017 in het Oostenrijkse Götzis op 7.013 punten.