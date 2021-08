Gascentrales splijten het land en de Wetstraat

In Wallonië vliegen vergunningen voor nieuwe gascentrales de deur uit, in Vlaanderen wordt er vooral stevig over gediscussieerd. Maar waarover gaat dat debat nu juist?

Engie Electrabel heeft vorige week groen licht gekregen van de Waalse overheid om een gascentrale in Awirs bij Luik te bouwen. Het is al de vierde nieuwe gascentrale in Wallonië die een vergunning krijgt. In Vlaanderen gaat het beduidend minder vlot. Zo werd recent nog een vergunning geweigerd voor een nieuwe gascentrale in Vilvoorde. En in beroep kreeg ook de gascentrale in van het stadsbestuur een negatief advies. Journalisten Simon Andries en Pascal Sertyn leggen uit waarom in Vlaanderen niet lukt wat in Wallonië vlotter kan.

