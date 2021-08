Taakstraf voor Nederlander die inreed op journalist

Een man uit het Nederlandse Urk is door de rechter tot een taakstraf van 80 uur veroordeeld voor het opzettelijk aanrijden van een journalist. De feiten deden zich voor toen de journalist een reportage aan het maken was over het overtreden van de coronamaatregelen in de streng gelovige vissersgemeente Urk.

De journalist van Powned was op zondag 28 maart naar de Sionkerk getrokken, waar gelovigen ondanks de pandemie massaal vieringen bijwoonden. De man stond aanwezigen op te wachten op de parking toen een man hem met zijn wagen aanreed. Na het uitstappen opperde de journalist dat dit ‘niet normaal’ was, waarop de chauffeur de microfoon uit de handen van de reporter sloeg. Daarop ging hij met zijn dochter de kerk binnen. Hij werd uiteindelijk opgepakt en werd twee dagen aangehouden.

Volgens de verdediging had de chauffeur de journalist niet opgemerkt. Maar de rechter verwerpt die argumentatie, aldus de regionale Omroep Flevoland. Omdat de chauffeur niet aan hoge snelheid reed, spreekt de rechter van ‘een lichtere variant’. ‘Uw snelheid was laag. Maar het is gevaarlijk om een auto zo te gebruiken.’

Vorige week kregen twee broers uit Urk al een taakstraf omdat ze dezelfde journalist van Powned en een cameraman hadden aangevallen. Dat gebeurde kort voor de aanrijding bij de Sionkerk. Zij kregen daarvoor tot 150 uur taakstraf, en een boete van 250 euro.