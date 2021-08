De Olympische Spelen gaan dit jaar in Tokio zonder publiek door, maar dat wil niet zeggen dat de deelnemende atleten het zonder enthousiaste supporters moeten doen. Van over de hele wereld duiken al twee weken lang beelden op van bijzondere supporters, uitzinnige familieleden, maar ook van riskante protestacties. Kijk in bovenstaande compilatievideo mee.

Het gebrek aan toeschouwers hakt er bij tienkamper Thomas Van der Plaetsen stevig in, maar fit is hij alleszins wel. In onderstaande video blikt hij vooruit op zijn passage in Tokio.