De Wit-Russische sprintster Kristsina Tsimanovskaja werd door haar delegatie gedwongen vroegtijdig een punt te zetten achter de Olympische Spelen, omdat ze kritiek had geuit op haar opstelling bij de 4x400m, een discipline waarvoor ze nog nooit had getraind. Ondertussen kreeg ze asiel in Polen. ‘Ik zou graag mijn sportcarrière verderzetten, maar mijn veiligheid is nu prioriteit’, zegt ze.