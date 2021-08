Tachtigjarige Siciliaan op heterdaad betrapt bij aansteken van bosbrand

De Siciliaanse politie heeft maandag twee mannen opgepakt die op heterdaad betrapt zijn bij het stichten van bosbranden op het eiland. Dat meldt de politie dinsdag in een verklaring. De oudste van het duo is 80 jaar, de jongste 25.

De twee mannen zouden een vuur hebben aangestoken in de Nebrodi-bergen, een gebied op Sicilië dat gedeeltelijk een nationaal park is. De politie verklaarde nog dat ze enkele dagen eerder een andere persoon voor hetzelfde delict had gearresteerd.

Mensen die opzettelijk brand stichten worden verantwoordelijk gesteld voor veel van de bosbranden die de Adriatische kust van Italië en veel van zijn eilanden teisteren.

De hulpdiensten zijn momenteel in het land op 1.130 plaatsen branden aan het blussen. Onder meer in de regio Calabrië in het uiterste zuiden van Italië zijn blusvliegtuigen ingezet. De branden in Sicilië, Sardinië en aan de Adriatische kust hebben gebieden bereikt die populair zijn bij vakantiegangers. Op sommige plaatsen zijn ook stranden bedreigd.