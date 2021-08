Neanderthalers waren al bezig met inrichting grot: druipstenen kregen kleurtje

Ook de neanderthalers, de verre neven van de mens, hebben een soort grotschilderingen achtergelaten. Dat blijkt uit onderzoek in de grotten van het Spaanse Ardales. Het gaat wel niet om tekeningen, maar om een aantal druipstenen die met pigment ingekleurd zijn.

De zaak van de gekleurde pilaren houdt onderzoekers al sinds 2018 bezig. Toen werd een ‘schildering’ al onder voorbehoud toegewezen aan neanderthalers. Een nieuwe studie toont aan dat de inkleuring er niet op natuurlijke wijze is gekomen. Bovendien blijkt die ook 64.800 jaar oud te zijn. De mens bestond toen nog niet, dus is ze nagelaten door de uitgestorven soort.

Onderzoeker Francesco d’Errico van de Université de Bordeaux zegt aan persagentschap AFP dat de Neanderthalers er wel een andere werkwijze op nahielden. Het okerkleurige pigment is wellicht niet met de hand aangebracht, maar wel door het rond te gooien of te blazen.

De schilderingen in Ardales zijn ook niet het werk van één neanderthaler, bracht het onderzoek aan het licht. Volgens d’Errico is het pigment verspreid over duizenden jaren aangebracht op dezelfde stalagmieten. Dat ondersteunt volgens hem de theorie dat de soort regelmatig terugkeerde naar de grot.

d’Errico verwijst ook naar een vondst in het Zuid-Franse Bruniquel. Daar zijn bouwwerken met stalagmieten aangetroffen, die al 170.000 jaar oud zouden zijn. Twee ton verbrijzelde druipstenen zijn daar in een cirkelvorm achtergelaten. Het is dus niet de enige keer dat neandertalers met stalagmieten in een grot aan de slag gingen.

De neanderthalers stierven zo’n 40.000 jaar geleden uit. De oudste muurtekeningen van de moderne mens dateren van slechts enkele duizenden jaren later.