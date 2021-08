Gouden Nina Derwael landt woensdagvoormiddag op de luchthaven van Zaventem. Ze zal voor het eerst haar ouders en vriend terugzien. ‘Via Facetime vieren is toch niet hetzelfde’, zegt ze aan TVL. Later wordt ze in de bloemetjes gezet in haar thuisstad Sint-Truiden. ‘Dat is altijd een beetje thuiskomen.’