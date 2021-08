In Rio 2016 speelden ze voor goud en werd het zilver. In Tokio 2021 spelen de Lions opnieuw voor goud. En hebben ze veel meer kans op goud. Vijf redenen waarom dat het geval is.

1 Hét geheime wapen: Alexander Hendrickx

Hij kreeg een stick tegen het hoofd, trakteert in ploegverband met gin-tonic als hij een strafcorner krijgt, maar is bovenal in bloedvorm. Veertien keer scoorde ...