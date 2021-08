Nieuwe Iraanse president Raisi wil einde aan sancties

De ultraconservatief Ebrahim Raisi is dinsdag ingehuldigd als president van Iran. In zijn eerste toespraak liet hij meteen weten dat hij ernaar streeft de economische sancties tegen zijn land te willen laten beëindigen. Maar erg zeker daarvan is hij niet. Groot-Brittannië wil alvast ‘een passend antwoord’ vinden op nieuwe droneaanvallen in de Golf van Oman.

Raisi werd dinsdag ingehuldigd nadat de grootayatollah Ali Khamenei zijn verkiezing had goedgekeurd. ‘In overeenstemming met de keuze van het volk, roep ik hierbij de wijze, onvermoeibare, ervaren en populaire Ebrahim Raisi uit tot president van de Islamitische Republiek Iran,’ schreef de grootayatollah in een decreet dat werd voorgelezen door zijn stafchef. Donderdag wordt Raisi ook in het parlement beëdigd.

De 60-jarige Raisi won in juni de presidentsverkiezingen met bijna 62 procent van de stemmen. Hij is geen onbesproken figuur. Van 1985 tot 1988 was hij viceprocureur in Teheran, een positie die hem linkt aan de duizenden executies in Iran van politieke gevangenen in de jaren tachtig.

Sancties

Raisi herhaalde in de toespraak van dinsdag dat zijn regering zal proberen de Amerikaanse sancties tegen Iran op te heffen. Toch verwacht hij niet dat andere landen zullen helpen om de economische en sociale crisis in het land te verbeteren.

‘We zullen zeker streven naar de opheffing van onderdrukkende sancties, maar we zullen de levensomstandigheden van de natie niet binden aan de wil van buitenlanders’, verklaarde hij tijdens de inwijdingsceremonie.

Drones

De eedaflegging komt er op een moment dat het onrust in de Golf van Oman opnieuw escaleert. Vorige week kwamen daar twee opvarenden van een Japans schip om bij een droneaanval. Het gaat om een Brit en een Roemeen. Schepen zijn er al langer een doelwit, maar volgens Britse media gaat het om de eerste dodelijke slachtoffers in jaren.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab liet gisteren nog weten dat Iran ‘hoogstwaarschijnlijk’ achter de aanval zit. Concrete sancties zijn niet aangekondigd, maar Raab zegt zich te beraden over ’een passend antwoord op deze onaanvaardbare aanval’.