Simone Biles eindigt met brons op de balk, goud én zilver voor China

Nadat ze eerder alle andere individuele turnfinales afzegde vanwege een ernstig geval van de ‘twisties’, zette de Amerikaanse topgymnaste Simone Biles een mooie prestatie neer in een eerder wobbelige finale op de balk.

Net als bij de finale van de brug met ongelijke leggers maakten de gymnastes opvallend veel foutjes. Simone Biles hield zelf het hoofd koel en voerde haar oefening vlot en met een grote stabiliteit uit. Van twijfel was niets te zien. Ze haalde een score van 7.9 op uitvoering.

De Amerikaanse, die ook wel de ‘GOAT’ (Greatest Of All Times) wordt genoemd, had evenwel een groot compromis gesloten wat moeilijkheidsgraad betreft. Haar kenmerkende afsprong - dubbele salto met dubbele schroef - had ze vervangen door een ‘bescheiden’ dubbele hoeksalto. Dat kostte haar de leiding. Ze eindigde met een score van 14.000, goed voor het brons.

Het was de Chinese Guan Chenchen die de beste bleek, met 14.633. Op de tweede plaats eindigde de andere Chinese, Tang Xijing. Ook zij turnde zo goed als foutloos en haalde in totaal 14.233 punten binnen.

Allroundkampioene Sunisa Lee viel ei zo na van de balk en landde niet mooi bij haar afsprong. Ze moest zich tevredenstellen met een score van 13.866.