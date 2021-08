Opnieuw zelfdoding agent die aanwezig was bij bestorming Capitool

Opnieuw heeft een agent die aanwezig was bij de bestorming van het Capitool zich van het leven beroofd. Dat heeft de politie in Washington maandag bevestigd. Kyle DeFreytag is de vierde zelfdoding onder de agenten die op 6 januari aan het werk waren bij het Amerikaanse parlementsgebouw.

De 26-jarige man werd op 10 juli dood aangetroffen. Zijn afdelingschef noemde het overlijden van DeFreytag ‘ontzettend moeilijk nieuws voor ons allemaal’.

Op 6 januari bestormde een menigte met aanhangers van oud-president Donald Trump het Capitool in een gewelddadige poging de goedkeuring van de verkiezingsoverwinning van Joe Biden te verhinderen. In het parlementsgebouw zetelen zowel de Amerikaanse Senaat als het Huis van Afgevaardigden. Bij de rellen vielen vijf doden. Zo’n zeshonderd mensen zijn gearresteerd voor betrokkenheid bij de ongeregeldheden.

Eerder dit jaar stierven officier Jeffrey Smith, een veteraan van het politiekorps, en officier Howard Liebengood, een politieveteraan van het Capitool, door zelfdoding en op 29 juli werd de 44-jarige Gunther Hashida dood in zijn huis aangetroffen. Ook hij had de hand aan zichzelf geslagen. Alle drie de mannen waren tijdens de oproer in de Amerikaanse hoofdstad aan het werk. Wellicht was het emotionele trauma dat ze aan de rellen overhielden de aanleiding voor hun zelfgekozen dood. Vele andere agenten krijgen psychologische bijstand om de gebeurtenissen te verwerken.

Vorige week getuigden vier agenten voor een commissie van het Amerikaanse Huis over wat ze die dag hebben meegemaakt. Een oorlogsveteraan liet weten dat hij de rellen akeliger vond dan wat hij tijdens zijn missies in Irak had beleefd. Een andere agent riep naar de relschoppers dat hij kinderen had, in de hoop dat dit hen ervan zou weerhouden hem te lynchen.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.