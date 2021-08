Sanofi doet miljardenovername in zoektocht naar covid-vaccin

Het Franse farmabedrijf Sanofi betaalt omgerekend 2,7 miljard euro voor het Amerikaanse biotechbedrijf Translate Bio. Dat bedrijf is gespecialiseerd in mRNA-technologie, en moet de Fransen daarmee alsnog een concurrentieel covid-vaccin bezorgen. De raad van bestuur van Translate Bio is akkoord met het overnamebod.

Sanofi probeert samen met GSK een vaccin te maken dat op vergelijkbare manier werkt als de griepvaccins, maar dat levert voorlopig niet het gewenste resultaat op. Het zou pas ten vroegste eind dit jaar op de markt komen. Daardoor loopt het bedrijf fors achterop in vergelijking met concurrenten als Pfizer, Astrazeneca, Johnson & Johnson en Moderna, die wel al goedkeuring kregen voor hun vaccins.

Tegelijk werkt Sanofi daarom al een tijd samen met Translate Bio aan een ander vaccin, dat net zoals dat van concurrenten Pfizer en Moderna gebruikmaakt van de nieuwe mRNA-technologie. De ontwikkeling daarvan verkeert nog maar in een testfase.

Momenteel ging het nog om een alliantie tussen de twee bedrijven, maar de Fransen lanceren nu een overnamebod. Sanofi biedt 3,2 miljard dollar, of 2,7 miljard euro, voor het beursgenoteerde bedrijf. Dat is zo’n 30 procent meer dan de huidige beurswaarde, wat de aandeelhouders moet overtuigen hun aandelen aan Sanofi te verkopen. De raad van bestuur van Translate Bio adviseert de aandeelhouders alvast om in te stemmen met het bod.