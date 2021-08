Wit-Russische activist dood teruggevonden in Oekraïne

De politie van Kiev onderzoekt of mensenrechtenactivist Vitali Sjisjov, die tegenstanders van het Wit-Russische regime hielp hun land te ontvluchten, is vermoord. Hij was vermist sinds hij maandag ging joggen, en werd dinsdag opgehangen teruggevonden.

De politie van de Oekraïense hoofdstad Kiev bevestigt dat de 26-jarige Sjisjov dood aangetroffen is in een park niet ver van zijn woonplaats. De zaak wordt beschouwd als een verdacht overlijden. Officieel wordt ook ‘moord vermomd als zelfmoord’ onderzocht, klinkt het in een mededeling.

Sjisjov stond aan het hoofd van het Wit-Russische Huis in Oekraïne, een organisatie die tegenstanders van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko helpt bij het zoeken van een woonplaats en werk en ook juridisch advies geeft in Oekraïne.

Zelf vluchtte hij een jaar geleden uit zijn vaderland Wit-Rusland. Volgens collega’s had Sjisjov het gevoel gevolgd te zijn in opdracht van Loekasjenko. Hij zou ook meermaals te horen hebben gekregen dat hij een doelwit was. ‘Hij reageerde stoïcijns en met humor op die waarschuwingen’, aldus zijn collega’s.

Sinds de protesten na wellicht vervalste verkiezingen van vorig jaar de kop zijn ingedrukt, zijn veel opposanten het land ontvlucht. Maandag nog ontvluchtte sprintster Kristsina Tsimanovskaja het olympisch team, zij krijgt asiel in Polen.