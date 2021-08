IOC voert onderzoek naar olympisch comité Wit-Rusland in zaak sprintster

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gaat onderzoek doen naar het nationaal olympisch comité van Wit-Rusland. Dat gebeurt naar aanleiding van de zaak rond sprintster Kristsina Tsimanovskaja.

‘Het IOC heeft besloten een formeel onderzoek te starten naar de situatie van het olympisch comité van Wit-Rusland. We moeten de volledige feiten vaststellen, we moeten alle betrokkenen horen’, aldus IOC-woordvoerder Mark Adams.

De 24-jarige Tsimanovskaja liet zondag weten dat ze uit de olympische ploeg was gezet nadat ze openlijk kritiek had geleverd op haar ‘incompetente en nalatige coaches’. Die hadden haar, liet Tsimanovskaja via ­sociale media weten, zonder haar medeweten op het wedstrijdblad gezet van een discipline die ze nog nooit gelopen had: de 4x400-estafette. Daar moest ze landgenotes vervangen die niet mochten deel­nemen omdat ze niet de nodige ­dopingtests hadden afgelegd.

Nadat de media in het dictatoriaal geleide Wit-Rusland haar door de mangel hadden gehaald, gaven haar coaches haar het bevel om haar spullen te pakken. ‘De hoofdcoach vertelde me dat er een bevel van ­hogerop was gekomen om me te verwijderen’, verklaarde ze aan het persbureau Reuters.

Ze zou naar luchthaven Haneda zijn geëscorteerd door leden van de Wit-Russische delegatie. Daar weigerde de atlete op het vliegtuig te stappen en riep ze de hulp in van de politie en het IOC. Ze kreeg in de Poolse ambassade in Tokio om humanitaire redenen een visum. Ook andere landen hadden aangeboden de atlete te helpen.

In de sportwereld is veel kritiek op de manier van werken van het olympisch comité van Wit-Rusland.