Dit hebt u vannacht gemist: een vierde Belgische medaille, een nieuw wereldrecord en een Sloveense nachtmerrie

Het is zover: België is zeker van een vierde medaille op de Spelen! De Red Lions verzekerden zich van een plekje in de finale na een knappe 5-2 zege tegen India. Strafcornerkanon Alexander Hendrickx was opnieuw goed voor drie treffers en scoorde tot nu toe niet minder dan 14 goals op dit toernooi. Donderdag om 12u strijden de Belgische hockeymannen om het goud tegen Duitsland of Australië, die vanmiddag nog aan de bak komen.

Alweer enkele sterke Belgische prestaties in de atletiek, deze keer bij de mannen. Ismaël Debjani plaatste zich in de eerste reeks rechtstreeks voor de halve finales van de 1500 meter. Onze 31-jarige landgenoot pakte uit met een ferme eindspurt en noteerde met zijn chrono van 3’36”00 de snelste tijd van alle halve finalisten.

Foto: EPA-EFE

Ook Robin Vanderbemden mag zich opmaken voor de halve finales van de 200 meter. Hij plaatste zich met een persoonlijk record van 20”70’ als derde in zijn reeks. Een straffe prestatie van de 27-jarige Belg.

Een persoonlijk record van Robin Vanderbemden verzekerde hem van een plaats in de halve finales op de 200 m sprint. Foto: Reuters

Minder goed nieuws bij onze Belgische kajakkers. Zowel Artuur Peters (1000 meter) als het vrouwelijk duo Hermien Peters/Lize Broekx (500 meter) grepen naast de A-finale. In de B-finale toonde de vrouwelijke combinatie zich wel de beste van het pak en deed met een knappe negende plaats een plekje beter dan broer Artuur, die uiteindelijk tiende werd.

Hermien Peters en Lize Broekx wonnen vannacht de B-finale zodat ze toch op de negende plaats in de 500 m kajak eindigden. Foto: Belga

Dit staat er vandaag nog op het programma:

12u: Paardensport, Jumping, Individueel, Open qualifier, Niels Bruynseels, Grégory Whatelet en Jérôme Guery

12u10: Atletiek, 110 meter horden mannen, reeks 1, Michael Obasuyi

12u56: Atletiek, 5000m mannen, reeks 1, Robin Hendrix

13u16: Atletiek, 5000m mannen, reeks 2, Isaac Kimeli

Karsten Warholm heeft voor een onwaarschijnlijk orgelpunt gezorgd tijdens de 400 meter horden bij de mannen. De Noor maakte zijn favorietenrol helemaal waar en verpulverde het wereldrecord met een tijd van 45”94’. Hij slaagt er zo als allereerste in om op dit specifieke nummer onder de 46 seconden te duiken. Een dolgelukkige Warholm scheurde na zijn fantastische race zijn truitje prompt in stukken. De Amerikaan Benjamin werd tweede, het brons was voor de Braziliaan Dos Santos.

Malaika Mihambo haalde 7 meter en een gouden medaille in het verspringen voor Duitsland. Foto: Reuters

Verder in het atletiek bezorgde verspringster Malaika Mihambo Duitsland op de valreep een gouden medaille met een sprong van net 7 meter. In een spannende finale hield ze de Amerikaanse Brittney Reese af, de olympische kampioene van 2012 én zilveren medaille van Rio.

In het basketbal heeft Slovenië zich als eerste land geplaatst voor de halve finales bij de mannen. Het won met 94-70 van Duitsland. NBA-ster Luka Donkic toonde opnieuw zijn meesterschap en was goed voor 20 punten, 8 rebounds en 11 assists.

Foto: Reuters

De naam Lisa Carrington zal u ongetwijfeld niet meteen een belletje doen rinkelen. De kajakster uit Nieuw-Zeeland snelde deze nacht nochtans tweemaal naar de gouden medaille. Eerst was ze de beste in de K1 2000 meter, later peddelde ze met landgenote Caitlin Regal naar de zege in de K2 500 meter. De 32-jarige Carrington is niet aan haar proefstuk toe: ze veroverde eerder al drie olympische medailles in haar discipline.

Drama tijdens het kajakken bij de vrouwen: het Sloveense duo Osterman/Ponomarenko leek lange tijd onbedreigd op weg naar de finale, maar verloor plots de controle en kapseisde enkele meters voor de finish. Het duo werd uiteindelijk doorverwezen naar een plekje in de B-finale.

Foto: REUTERS