Verschillende protesten in Turkije na moord op 21-jarige studente

Nadat Azra Gülendam Haytaoglu (21) vijf dagen spoorloos was, vond de Turkse politie haar levenloze lichaam in een bos in Antalya. Uit het autopsierapport blijkt dat ze werd verkracht en vermoord. De dader is opgepakt. Vrouwenrechtenorganisaties roepen op om te demonstreren om het femicideprobleem in het land aan te kaarten.

Sinds 28 juli kon de familie van de 21-jarige universiteitsstudent Azra Gülendam Haytaoglu haar niet bereiken. Op 2 augustus werd haar lichaam teruggevonden in een koffer dat werd begraven in een bos in Antalya.

Volgens het autopsierapport blijkt dat ze werd verkracht en vermoord. De dader, iemand die ze met haar laatste woorden in een telefoongesprek met haar zus beschreef als ‘een goede vriend’, bleek een 48-jarige makelaar. De makelaar, Mustafa M. A., zou haar misbruikt hebben in haar eigen appartement, waarna hij haar heeft vermoord. Dat zegt de Turkse politie op basis van camerabeelden in en rond haar appartementsgebouw. ‘We zagen de dader met een koffer meermaals het appartement binnen en buitengaan’, zegt de politie aan BBC Turkey.

Mustafa M. A. werd maandag gearresteerd en ontkent de feiten niet. Zijn verhoor wordt voortgezet.

• ‘Het Verdrag van Istanbul verlaten betekent moordenaars beschermen’

Protest

Vrouwenverenigingen uit verschillende steden zoals Istanbul, Izmir, Antalya en Adana hebben protesten georganiseerd. De demonstranten willen hiermee niet alleen Azra Gülendam Haytaoglu herdenken, maar ook het femicideprobleem in Turkije aankaarten.

Volgens het Turkse platform We Will Stop Femicide zijn vorig jaar in het land ten minste 300 vrouwen vermoord, maar het aantal zou nog hoger kunnen liggen, met tientallen anderen die onder verdachte omstandigheden dood zijn aangetroffen.

#AzraGülendamHaytaoglu için her yerde eylemlerdeyiz.



Ülkenin bir günü degil her günü yangin yeri.

Tesadüf degil her yönden önlemsizlik düzeni.

Yanginlar da afetler de

kadin cinayetleri de durdurulabilir. Durduracagiz.

Istanbul Sözlesmesi'ni uygulatacagiz.@kadinmeclisleri pic.twitter.com/8EohH1wuVT — Emekçi Hareket Partisi - EHP (@emekci_hareket) August 2, 2021

Verdrag van Istanbul

Afgelopen maart besliste de Turkse president Recep Tayyip Erdogan uit het Verdrag van Istanbul te stappen. Dat is het Europees vrouwenrechtenverdrag. Turkije was in 2011 het eerste van 45 landen om het verdrag te ratificeren, maar een oprukkend conservatief, nationalistisch en religieus sentiment, aangezwengeld door de AK-partij van de president, doet het tij keren. Het verdrag zou volgens Turkse conservatieven de traditionele genderrollen en familiewaarden ondergraven door een progressieve westerse ideologie te propageren.