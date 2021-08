Geldigheid theoretisch rijexamen verlengd

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) gaat de geldigheid van het theoretisch rijexamen nog eens verlengen. In november verlengde de minister al de termijnen tot en met 30 september 2021, maar wachttijden bij de rijscholen zijn nog altijd niet weggewerkt. Theoretische rijexamens zullen daarom geldig blijven tot 31 december 2021 of 31 maart 2022, afhankelijk van de oorspronkelijke geldigheidsdatum.

In 2020 konden er, door de sluiting ten gevolge van de coronapandemie, 35.000 praktijkexamens niet plaatsvinden. Die werden verplaatst en komen dus bovenop de examens die anders ook in 2021 zouden worden afgenomen.

De examencentra doen er alles aan om de kandidaten zo snel mogelijk aan de beurt te laten komen, zegt minister Peeters. Dat is ook zichtbaar in de cijfers. Gedurende de eerste vijf maanden van 2021 werden al 16.605 praktijkexamens B meer afgenomen dan in dezelfde periode in referentiejaar 2019 (een stijging van 38 procent). In 2021 werden tot juni al 86.881 praktijkexamens afgelegd.

Maar de planning tot 30 september 2021 loopt al goed vol bij de rijscholen. Daarom heeft minister Peeters de geldigheid van het theorie-examen, in overleg met de partners, een tweede keer verlengd. Concreet wordt de geldigheid van het theorie-examen verlengd tot en met 31 december 2021 wanneer de geldigheid vervalt tussen 16 maart 2020 en 30 september 2021. Voor wie de geldigheid vervalt tussen 1 oktober 2021 en 31 december 2021, is er een verlenging tot 31 maart 2022.

Ook de geldigheid van de voorlopige rijbewijzen wordt verlengd, zoals eerder al werd aangekondigd. Voorlopige rijbewijzen waarvan de geldigheid vervalt tussen 16 maart 2020 en 30 september 2021, blijven geldig tot 31 december 2021. Die waarvan de geldigheid vervalt tussen 1 oktober 2021 en 31 december 2021, krijgen een verlenging tot 31 maart.

Minister Peeters vraagt wel niet tot het laatste moment te wachten: ‘Plan je afspraak tijdig in. Alleen zo kunnen we drukke momenten vermijden.’