Hubbard uitgeschakeld, maar schrijft geschiedenis op Olympische Spelen

Het duurde niet lang, maar het was historisch. De 43-jarige Laurel Hubbard slaagde er in drie pogingen niet in om 120 en 125 kilo te tillen, maar hiermee is ze de eerste trans atlete die deelnam aan de Olympische Spelen.

Laurel Hubbard gold als een van de medaillekandidaten in de categorie +87 kilogram, maar dat heeft ze niet kunnen waarmaken. De Nieuw-Zeelandse Hubbard kon geen enkele geldig resultaat heffen in haar competitie.

Bij haar eerste poging lukte het niet om 120 kilogram boven haar hoofd te tillen. Daarna probeerde ze 125 kilogram te tillen, maar ook dat mislukte. Wat meteen het einde van haar competitie betekende.

Hubbard was zichtbaar teleurgesteld na haar uitschakeling. Na een buiging naar de jury richtte ze zich tot de camera en zei ‘dankjewel’ richting de tv-kijkers.

Eerste trans atlete

Laurel Hubbard is de eerste trans atlete die heeft deelgenomen aan de Olympische Spelen. Ze besloot op 35-jarige leeftijd als vrouw door het leven te gaan.

Hubbard voldoet aan alle voorwaarden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC): haar testosterongehaltes liggen al 12 maanden onder het maximaal toegelaten niveau. Toch werd haar deelname aan de Spelen op de korrel genomen, onder meer door Anna Van Bellinghen, onze landgenote in haar categorie.

‘Ik begrijp dat dit voor de sportautoriteiten geen gemakkelijke kwestie is. Dit is een zeldzaam fenomeen, maar laten we ons gezonde verstand volgen’, zei Vanbellinghen vooraf. ‘Voor ons als atleten voelt dit als een slechte grap. Deelname aan de Spelen of een medaille winnen kan je leven veranderen. We dreigen dit nu te moeten missen en we staan machteloos.’

Vanbellinghen plaatste zich in Tokio niet voor de A-finale. Het goud in de klasse boven de 87 kilo ging naar de Chinese Wenwen Li, die met een totaalscore van 320 het olympisch record verbeterde.