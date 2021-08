De Franse president Emmanuel Macron heeft een nieuwe manier gevonden om vaccintwijfelaars over de streep te trekken. Hij onderbrak zijn vakantie in het Fort van Brégançon om op Tiktok persoonlijk een vragenrondje over de vaccins te openen. ‘Stel je vragen maar, ik antwoord zo duidelijk mogelijk’, zegt Macron losjes in de camera.