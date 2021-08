Dodentol overstromingen China loopt op tot meer dan 300

Bij de overstromingen van de afgelopen week zijn in Centraal-China tot nu toe 302 doden geteld. Nog vijftig mensen zijn vermist, melden de lokale autoriteiten maandag. In een vorige balans was nog sprake van een honderdtal doden.

Delen van China kampen al twee weken met noodweer. Zhengzhou, een stad met ruim 10 miljoen inwoners in de provincie Henan in het centrum van China, is een van de zwaar getroffen gebieden.

Onder meer het metronet stroomde daar deels vol, waardoor honderden mensen vast kwamen te zitten in ondergelopen metrostellen. Ook een andere tunnel overstroomde, waardoor tientallen auto’s werden meegesleurd.