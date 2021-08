In het Britse Eggborough zijn zondag vier koeltorens van een elektriciteitscentrale gecontroleerd tot ontploffing gebracht. In bovenstaande video is te zien hoe explosieven ontstoken worden en de torens daarna in enkele luttele seconden tegen de vlakte gaan. De centrale wekte voor het eerst energie op in 1967 en was sinds 2018 niet langer in gebruik.