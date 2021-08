Equal Idiots, SONS en Ramkot vervangen Måneskin op Lokerse Feesten

De organisatie van Lokerse Feesten programmeert donderdag drie bands die het geannuleerde optreden van Måneskin moeten goedmaken. De ticketverkoop voor een rock&roll-avond met Equal Idiots, SONS en Ramkot is ondertussen gestart.

De Italiaanse winnaars van het Eurovisiesongfestival hebben vorige week hun optreden geannuleerd omdat de drummer geblesseerd was. De organisatie beloofde een terugbetaling van de tickets en ging aan de slag om in spoed een alternatieve programmatie op poten te zetten. Die is maandag voorgesteld. De Belgische bands Equal Idiots, SONS en Ramkot spelen donderdag voor de liefhebbers van het stevige gitaarwerk.

De capaciteit van de Lokerse Feesten is dit jaar sterk teruggeschroefd, en er is gekozen voor een knusse editie in bubbels. Tickets zijn verkrijgbaar in bubbels van zowel twee als vier personen.