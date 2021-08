100-jarige oud-bewaker concentratiekamp alsnog voor Duitse rechter

Een 100-jarige man die tijdens de Tweede Wereldoorlog als bewaker in een naziconcentratiekamp zou hebben gewerkt, staat in oktober terecht op verdenking van medeplichtigheid aan de moord op meer dan 3.500 mensen. Dat meldden Duitse media zondag.

De man, wiens naam vanwege Duitse privacywetten niet door de autoriteiten wordt genoemd, werd door de autoriteiten al in februari beschuldigd van medeplichtigheid aan moord op duizenden mensen. Hij zou van 1942 tot 1945 in het concentratiekamp Sachsenhausen hebben gewerkt, ruim 30 kilometer ten noorden van Berlijn.

Het kamp telde in 1945 zo’n 11.000 Joodse gevangenen, zeker 20.000 mensen zijn gedurende de oorlog in Sachsenhausen vermoord. In het kamp werden ook bewakers en commandanten van andere concentratiekampen getraind. Het is niet duidelijk of de verdachte een advocaat heeft ingeschakeld. De beklaagde moet twee tot tweeënhalf uur per dag terecht kunnen staan, laat een rechtbankwoordvoerder aan Duitse media weten.

John Demjanjuk

Het einde van de Tweede Wereldoorlog is inmiddels 76 jaar geleden en het aantal verdachten van nazimisdaden neemt met het verstrijken van de tijd af, ?toch proberen openbare aanklagers nog steeds individuen voor de rechter te brengen. De Duitse autoriteiten zien meer kans om nazimisdadigers te berechten sinds de veroordeling van John Demjanjuk in 2011.

Tot deze uitspraak gingen ze ervan uit dat voor de nazimisdaden individuele schuld vast moest staan. De inmiddels overleden Demjanjuk kreeg echter celstraf opgelegd wegens medeplichtigheid aan moord op duizenden Joden, toen alleen werd bewezen dat hij kampbewaarder was geweest in Sobibór. Demjanjuk heeft altijd ontkend dat hij nazikampbewaker is geweest.