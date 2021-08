Geen groepswinst voor Belgian Cats na nederlaag tegen China, basketploeg is wel reekshoofd in kwartfinales

De derde en laatste poulewedstrijd in poule C bracht in de Super Saitama Arena een eerste nederlaag voor de Belgische basketbalvrouwen. De Cats verloren van het fysiek grote China met 74-62. Geen groepswinst voor de Belgische vrouwen, maar ze eindigen wel als beste in de eerste groep waardoor ze in de kwartfinale (woensdag) Amerika en Spanje vermijden. De loting is om 16u30 Belgische tijd en dan kennen Emma Meesseman en co. hun opponent en tijdstip wanneer ze woensdag de deur richting de halve finales hopelijk kunnen openen.

China, het nummer 9 van de wereld en met ex-NBA ster Yao Ming (voorzitter Chinese basketbalbond) mee op de bank, was tegen een weer vinnig gestart België direct op achtervolgen aangewezen. Emma Meesseman was immers hot en leidde de Belgian Cats na 5-6 en met Julie Allemand naar een 6-10 bonusje. De Cats verdedigden strak en switchen goed. China bleef wel aandringen, maar kwam in het eerste kwart niet meer op voorsprong. Emma Meesseman scoorde 12 punten in dat eerste schuifje en met de steun van Jana Raman en Julie Allemand ging het na 13-18 naar een 17-21 voorsprong na tien minuten wedstrijd.

De Cats gingen bij de start van het tweede kwart eventjes op hun elan verder en dat leidde naar een maximale 17-25 tussenstand in het vooral van de Belgische vrouwen. De Belgische machine stokte eventjes en China profiteerde maximaal met enkele bommen en forceerde de aansluiting: 27-27. Li Yuenu scoorde en bij 30-27 rondde China een knappe 10-0 tussenspurt. De Cats waren van slag, bondscoach Philip Mestdagh nam een time-out en Emma Meesseman stuwde met haarfijne shotjes de Cats opnieuw naar een 32-33 bonus. De Belgische Sportvrouw van het Jaar kreeg in het slot van de eerste helft wat rust en China profiteerde naar een 38-33 tussenstand.

China incasseerde in de slotseconde van de eerste helft nog een onsportieve fout, Emma Meesseman lukte 2 op 2 vrijworpen, maar Kim Mestdagh miste at the buzzer een driepunter waardoor de Cats halfweg met een 38-37 achterstand naar de kleedkamer trokken. Emma Meesseman scoorde in de eerste helft 20 punten aan een 8 op 9 aan shots en 4 op 4 vrijworpen. De Cats dropten echter slechts 1 op 10 driepunters in de eerste helften werden in de rebound tegen de grote Chinese vrouwen gedomineerd (19-14).

De twee potten voor de loting waarin België reekshoofd is.

Pot 1:

België

China

USA

Spanje

Pot 2:

Japan

Servië

Frankrijk

Canada/Australië

Foto: BELGA

Via Julie Allemand, een driepunter van Antonia Delaere en Kim Mestdagh namen de Belgian Cats vroeg in het derde kwart het commando opnieuw over: 40-42. China bleef evenwel bommen afvuren en na vijf minuten in de tweede helft moest coach Philip Mestdagh opnieuw een time-out nemen: 50-44. Antonia Delaere prikte tegen (53-50) maar China was, met Emma Meesseman in het slot van het derde schuifje dominant en trok het laatste schuifje in met een 59-52 bonus. De 2m05 Han Xu begon intussen in the paint te scoren, maar Kim Mestdagh scoorde vier opeenvolgende punten en de aansluiting was een feit: 61-58. China was fysiek imponerend en bleef heersen: 65-58 en 68-60. De Cats waren het momentum kwijt en Kim Mestdagh bleef na een hard contact (keel) lang op het parket liggen en moest worden vervangen. De slotfase was voor China dat een overtuigende zege boekte.

China-België 74-62

Kwarts: 17-21, 21-16, 21-15, 15-10