Vessel, een monumentaal kunstwerk van 50 meter hoog in New York, moet (misschien voorgoed) sluiten, nadat voor de vierde keer een bezoeker eraf is gesprongen om zich van het leven te beroven.

Vessel is een ontwerp van de Britse kunstenaar Thomas Heatherwick, in opdracht van de steenrijke projectontwikkelaar Stephen Ross. Het is een enorme metalen, ellips- of spiraalvormige constructie die ...