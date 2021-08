Kevin Borlée geeft forfait voor halve finales 400m in Tokio

Kevin Borlée geeft forfait voor de halve finales van de individuele 400m, die maandagmiddag (Belgische tijd) op het programma staan op de Olympische Spelen van Tokio. Dat maakte de bekend op zijn Instagram-account.

Borlée liep zaterdag al de finale van de 4x400m gemengde aflossing, waarin ons land in een Belgisch record verdienstelijk vijfde werd. Na een korte nachtrust van amper vijf uur plaatste hij zich een dag later voor de halve finales van de individuele baanronde. Na die race greep hij echter naar de rechterdij. Onze landgenoot wil dan ook geen risico’s nemen met het oog op de aflossing met de Belgian Tornados, later op deze Spelen.

‘Gisteren voelde ik mijn hamstring tijdens de race’, schrijft Borlée op Instagram. ‘Ik dacht eerst dat het niet al te ernstig was, maar vanochtend was het toch heel erg stijf. De medische staf raadde me vervolgens af om deel te nemen aan de individuele 400m. Spijtig genoeg moet ik dan ook afzeggen. Er zijn geen woorden voor om te beschrijven hoe ik me nu voel, maar ik wil vooral 100 honderd procent fit zijn voor de 4x400m en dus kan ik geen risico’s nemen.’

Met Jonathan Sacoor staat er maandag nog één landgenoot in de halve finales van de individuele 400m. In 45.41 zette hij de derde tijd neer in zijn reeks. Op zijn eerste Olympische Spelen droomt hij meteen van de finale.