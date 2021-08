De Wit-Russische sprintster Krystsina Tsimanoeskaja (24) heeft het IOC in een videoboodschap die ze via Telegram verspreidde om hulp gevraagd. Tsimanoeskaja zegt dat ze door de Wit-Russische delegatie gedwongen is om uit Tokio te vertrekken en zo abrupt een einde te maken aan haar Olympische Spelen. Kijk mee in bovenstaande video.